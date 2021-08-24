انت الان تتابع خبر قمة بغداد وملف الانتخابات وأزمة المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قمة اقليمية في بغداد السبت المقبل.. مساع عراقية لنزع فتيل ازمات المنطقة وتوتراتها.
= مجلس الوزراء يقرر تأسيس شركة كهرباء جديدة،، ويصوت على قانون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
= رغم دعوات التأجيل.. الحكومة تصر على موعد اجراء الانتخابات.. وسائرون تطالب بتعديل قانون الاقتراع بعض بنود الدستور.
= بعد حملات الازالة.. حراك نيابي لتشريع قانون العشوائيات.. والامم المتحدة تحذر من ازمة مياه حادة ستضرب العراق.
= رغم دعوات التأجيل.. الحكومة تصر على موعد اجراء الانتخابات.. وسائرون تطالب بتعديل قانون الاقتراع بعض بنود الدستور.
= بعد حملات الازالة.. حراك نيابي لتشريع قانون العشوائيات.. والامم المتحدة تحذر من ازمة مياه حادة ستضرب العراق.