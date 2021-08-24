= بعد حملات الازالة.. حراك نيابي لتشريع قانون العشوائيات.. والامم المتحدة تحذر من ازمة مياه حادة ستضرب العراق.

= رغم دعوات التأجيل.. الحكومة تصر على موعد اجراء الانتخابات.. وسائرون تطالب بتعديل قانون الاقتراع بعض بنود الدستور.

= مجلس الوزراء يقرر تأسيس شركة كهرباء جديدة،، ويصوت على قانون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

بغداد - ياسين صفوان - = قمة اقليمية في بغداد السبت المقبل.. مساع عراقية لنزع فتيل ازمات المنطقة وتوتراتها.

انت الان تتابع خبر قمة بغداد وملف الانتخابات وأزمة المياه في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.