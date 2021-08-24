إحباط محاولة استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من احباط محاولة استهداف إحدى ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع".



وأشارت إلى "تفجيرها من قبل خبراء مكافحة المتفجرات، دون خسائر تذكر".