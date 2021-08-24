إسرائيل تعزز قواتها على حدود غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تعزيز قواته على حدود قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه : "في ضوء تقييم الوضع الأمني واستعدادات الجيش الإسرائيلي لأعمال شغب عنيفة أخرى على السياج الأمني تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

وأضاف: "كما قامت قوات الجيش في الأيام الأخيرة بتكثيف استعداداتها حيث تمت المصادقة على الخطط المعنية والقيام بتدريبات في المناطق المختلفة".

وحذر من أنه "سيعمل بصرامة" في مواجهة أي احتجاجات فلسطينية قرب حدود القطاع.

وكانت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل شهدت السبت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال إحياء الذكرى السنوية الـ 52 لحريق المسجد الأقصى.

وخلال تلك الأحداث أصيب 42 فلسطينيا بجروح بينهم 2 جراحهما خطيرة فيما أصيب شرطي إسرائيلي بجروح بالغة.

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف في قطاع غزة ردا على ما قال إنها بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون من القطاع على جنوبي إسرائيل.

وتبذل مصر والأمم المتحدة جهودا مكشفة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لمنع تدهور الأمور الى مواجهة عسكرية واسعة.



وجاء قرار الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن لعقد أول لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد غد الخميس في البيت الأبيض.