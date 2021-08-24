شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة العراقية تؤكد أن الانتخابات البرلمانية بموعدها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

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جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم اليوم الثلاثاء دعم الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في موعدها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)المقبل.



وقال للصحافيين في مقر الحكومة بعد إنتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية "أن الحكومة العراقية مصرة على إجراء الإنتخابات في موعدها وهو وعد قطعته الحكومة ولا رجعة عنه".

وأضاف "تم تهيئة كل السبل لإنجاح الإنتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".