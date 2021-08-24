شكرا لقرائتكم خبر عن النائب نادر مصطفى: نساند بكل قوة جهود الدولة للارتقاء بالوعى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معركة الوعى هي القضية الثقافية الأولى، مؤكدا أنهم يساندون بكل قوة جهود الدولة للارتقاء بالوعى الوطنى .

وأضاف نادر مصطفى في تصريحات له، أن الثقافة لها دور كبير في تشكيل وعى المواطنين، مشيرا الى أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في أداء وزارة الثقافة و تنظيم العديد من الفاعليات على مستوى قصور الثقافة و دار الأوبرا و مستوى الفنون التشكيلية و المسرح و السينما .

وأشار نادر مصطفى الى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على استعادة الدور الريادى للإعلام والدراما المصرية، وأن تكون شريكا أصيلا فى التصدي لمساعي قوى الشر فى ضرب استقرار الدولة، واستطاعت العمل على خريطة مختلفة فى تطوير الإعلام والفن والدراما المصرية، وتأثير ذلك فى عودة القوة الناعمة للإعلام والفن، ودورهما فى تبنى قضايا المجتمع، وكانت ضلعا هاما ورئيسى فى معركة الوعى والتثقيف للمواطن والتعريف بحقيقة ما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرت بالخارج .

ونوه الى أن الدور الإعلامي التوعوي والتثقيفي والتنويري الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يقدم معلومات موثقة ودقيقة للمواطنين وكل فئات المجتمع، تحصنهم ضد الشائعات وصححت مفاهيم مغلوطة، متابعا :"الوعى الوطني و ادراك قيمة الوطن عمل تقوم به مؤسساتنا الفكرية والثقافية والعلمية والوصول الى هذه القيمة لا يقدر بثمن، كلمات الرئيس الأخيرة أعطت الضوء الى مزيد من الدعم، نجحنا في حل مشكلات كبيرة ومزمنة مثل الإسكان الاجتماعى ومنظومة الطرق والنقل واليوم جاء دور النهضة الثقافية ".

وتابع: "عضو مجلس النواب يحتك بالمجتمع ويقترب منه في معظم مشاكله ، وعندما يجد المواطن رجل دولة يسانده ويدعمه في تحقيق أحلامه فإنه يرسخ مفهوم الديمقراطية والتنمية ويشعر المواطن أن له حلقة تربطه بسلطات الدولة المختلفة و يشعر المواطن أنه قادر على توجيه الاقتراحات والطلبات و المشكلات".