النائبة أميرة صابر: عودة المصريين من أفغانستان حملت دلالات هامة بشأن قوة الدولة

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن عودة الجالية المصرية من أفغانستان حمل دلالات هامة عما وصلت له مصر من حفظ أمن وكرامة مواطنيها في الخارج، فمصر دولة أفعال لا أقوال، والتي جاءت بعد صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقلاع طائرة عسكرية من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان، وهو ما يدلل على أن الجالية المصرية بالخارج أصبحت في صدارة اهتمام الدولة.

وأبدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب، فخرها وتقديرها لما تقوم به الحكومة برعاية الرئيس السيسى لعودة المصريين في أفغانستان وسط الفوضى العارمة هناك، ووجود أكثر من جالية وضعها معلق بينما تحرص القياده السياسية المصرية على عودتهم.

وشددت على أن الدلالات تشهد يوما بعد يوم على تغير تعامل الحكومة تجاه المصريين بالخارج من حيث الحماية وضمان الحقوق، إضافة إلى حفظ هيبة الدولة والتأكيد على أنها قادرة في حماية مواطنيها سواء بالداخل أو الخارج وقوتها في تحقيق ذلك، قائلة: "ملف العلاقات الخارجية في تحسن عقب ثورة 30 يونيو والاهتمام بالتعاملات الدولية وتقويتها ..كما أنها رسالة بأن حياة المصريين خط أحمر وأن الدولة جاهزة تماما فى الوصول إليه فى أي مكان، حتى لو كان فى أماكن ذات مسافات بعيدة".