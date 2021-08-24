شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالسلام عن عودة المصريين من أفغانستان: الدولة تحمى وتقدر مواطنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد كريم عبدالسلام رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، بدور مؤسسات الدولة فيما يتعلق بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدا أن الموقف ليس جديدا على الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم يقدم صورة جديدة للدولة المصرية، هذه الصورة تقوم على القوة والقدرة على حماية المصريين فى الداخل والخارج.

وقال رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365" ، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، : عندما تعلم أجهزة الدولة المصرية أن هناك مصريين فى أزمة أو يتعرضون لمخاطر تبادر إلى إنقاذهم على الفور أيا كانوا ، مشيرا إلى أن المصريين يشعرون بقيمتهم وتقدير الدولة لهم سواء في الداخل أو الخارج ، مشددا على قدرة الدولة على في التواصل مع مواطنيها تحت كافة الظروف ، وقدرتها على توفير الحماية والأمن لهم فى أى بقعة من العالم

وأضاف: "الدولة المصرية لديها رؤية واضحة لحماية أمنها القومى ومقدراتها الاقتصادية وحماية مواطنيها في الداخل والخارج.، مبينا أن أى مكان يوجد به مصريون في العالم يتم التواصل معهم حتى في الحالات العادية وغير الطارئة، حيث تقدر الدولة مواطنيها وتحميهم وتقدم لهم ما يحتاجونه من أمن ورعاية حتى في أبعد نقطة بالعالم".