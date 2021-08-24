شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: "الوعى" قضية تاريخية والمشروع الثقافى الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، على أهمية "الوعي"، معتبرا إياها قضية تاريخية عبر الأزمنة، مضيفا: "هذه القضية أصبحت صعبة.. الوعي مرتبط بإقناع الناس على سبيل المثال عن الزيادة السكانية بأن الزيادة ليست بالعدد".

وقال "القصاص" في مداخلة للتليفزيون المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بصراحة عن فكرة الوعي ، لافتا بأن الوعى تعد القضية الأهم والمشروع الثقافي الأقوى ، معلقا بالقول: "هناك مواهب كثيرة تحتاج الظهور لتصيغ قدراتها ..زى ما مصر قادرة على صناعة الثقافة والوعي بشكل كبير".

وتابع القصاص: "القوة ليست عسكرية فقط ، وإنما بالثقافة والدبلوماسية وامتلاك الأدوات والمفاتيح ، ومصر لديها قوة عسكرية رشيدة وقادرة ، لكن أيضا لديها القدرة على الثقة والتحرك وسط الألغام والتفاصيل شديدة التعقيد".

وذكر رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن مصر كانت تتميز بالقوة الناعمة وتصدرها ، كما أنها قادرة على صياغتها أيضا.