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تحذير ألماني من تسلل انتحاريي تنظيم داعش الارهابي إلى كابول

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محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

حذر جنرال ألماني، اليوم الثلاثاء، من خطر متزايد من هجمات انتحارية ينفذها مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي الذين يتسللون إلى كابول، بينما تسارع الدول الغربية لإجلاء مواطنيها والعاملين المحليين من أفغانستان قبل انقضاء المهلة في 31 أغسطس (آب).

 

وقال المفتش العام للجيش إبرهارد تسورن للصحافيين في برلين: "الوضع الأمني يتدهور".

 

وأضاف "نتلقى إشارات من مصادر أمريكية، فضلاً عن تقييماتنا، تفيد بأن هناك عدداً متزايداً من الانتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي يتسللون إلى كابول".

 

وأشار إلى أن ذلك أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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