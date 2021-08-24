السعودية وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، إن بلاده وروسيا وقعتا اتفاقية “تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكرية المشترك بين البلدين”.

وقال الأمير خالد بن سلمان الذي يزور موسكو حاليا إنه بحث مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي على تويتر: “التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين”.

كان نائب وزير الدفاع السعودي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية للمشاركة بالمنتدى العسكري التقني الدولي (الجيش 2021).

وأضاف: “وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين”.

ولم يذكر خالد بن سلمان أي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية التي وقعتها السعودية – أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وتعد السعودية أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة – أكبر مصدر للأسلحة في العالم – إذ شكلت المبيعات للرياض ما نسبته 24 بالمئة من صادرات الأسلحة الأميركية، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.