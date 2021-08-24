بينها عربية.. ما هي أكثر المدن أماناً في العالم

ويقيس مؤشر المدن الآمنة، الذي تصدره المجلة أداء 60 مدينة حول العالم، ويستند على 5 ركائز من معايير الأمن وهي: الأمن الرقمي والأمن الصحي وأمن البنى التحتية والأمن الشخصي والأمن البيئي.

ووفقا للتقرير، الذي أعدته وحدة "إيكونوميست أنتليجينس"، فقد جاءت كوبنهاغن في المركز الأول كأكثر المدن أمانا في العالم، حيث حصدت 82.4 نقطة، فيما جاءت تورونتو الكندية في المركز الثاني بفارق بسيط عن العاصمة الدنماركية، حيث سجلت 82.2 نقطة.



فيما جاءت سنغافورة في المركز الثالث عالميا، إذ حصدت 80.7 نقطة، تليها في المرتبة الرابعة سيدني بـ80.1 نقطة. أما العاصمة الروسية موسكو فقد جاءت في المرتبة الـ38 عالميا، حيث حصدت 62.5 نقطة.

أما عربيا فقد حلت أبو ظبي في المركز الأول في قائمة المدن الأكثر أمانا بين الدول العربية، وجاءت في المرتبة الـ31 عالميا، كذلك جاءت أبو ظبي في قائمة المدن الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن "تصدر أبوظبي القائمة إقليميا، يؤكد مكانة الإمارة كوجهة آمنة للعيش والعمل والاستثمار".