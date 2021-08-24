الخارجية تبين سبب عدم دعوة سوريا إلى قمة الجوار العراقي

بغداد - ياسين صفوان - بين وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، سبب عدم دعوة سوريا إلى قمة الجوار العراقي التي ستعقد ستُعقد في 28 أغسطس/آب الجاري.

وقال حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "بغداد تلقت أجوبة إيجابية جدا على الدعوات التي قدمتها لعدد من الدول لحضور القمة"، مشيراً إلى تقديم دعوة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.



وحول مسألة مشاركة سوريا في القمة، أوضح حسين: "مسألة سوريا مسألة خلافية وليست معنا، لدينا علاقات جيدة ونحن لم نقطع أبدا علاقتنا الدبلوماسية مع سوريا وفي الواقع نحن أصحاب الشأن في طرح مسألة سوريا في كل المجالات، سواء على المستويات العربية أو الدولية، وندعو إلى إعادة دور سوريا في هذه المجالات، وبالتالي الأمر لا يتعلق بالموقف العراقي، لكن مسألة عودة سوريا مسألة خلافية إلى حد الآن، وأعتقد أن الإخوة السوريين يتفهمون ذلك".



وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تمثيل من جانب أي دولة لسوريا، أضاف: "لا أعرف إن كان هناك قائد أو رئيس معين سيطرح مسألة سوريا لا أعرف لكن على الأجندة لا يتواجد موضوع سوريا".