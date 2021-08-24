انت الان تتابع خبر أعلام الدول المشاركة في قمة 'الجوار' تزين بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت صور حصلت عليها الخليج 365، أعلام الدول المشاركة بـ"قمة الجوار" في شارع مطار بغداد الدولي (مصر، قطر، تركيا، الأردن، الإمارات، إيران، فرنسا و الكويت).
ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وتستعد بغداد لاستضافة قمة "دول الجوار الإقليمي" في 28 آب/ أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن يشارك فيها زعماء العراق وإيران والسعودية وقطر والأردن والكويت ومصر وفرنسا وتركيا.
ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وتستعد بغداد لاستضافة قمة "دول الجوار الإقليمي" في 28 آب/ أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن يشارك فيها زعماء العراق وإيران والسعودية وقطر والأردن والكويت ومصر وفرنسا وتركيا.
يذكر أن العاصمة بغداد استضافت في حزيران/ يونيو الماضي، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
الصور أدناه: