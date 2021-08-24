انت الان تتابع خبر أعلام الدول المشاركة في قمة 'الجوار' تزين بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت صور حصلت عليها الخليج 365، أعلام الدول المشاركة بـ"قمة الجوار" في شارع مطار بغداد الدولي (مصر، قطر، تركيا، الأردن، الإمارات، إيران، فرنسا و الكويت).

ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.



وتستعد بغداد لاستضافة قمة "دول الجوار الإقليمي" في 28 آب/ أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن يشارك فيها زعماء العراق وإيران والسعودية وقطر والأردن والكويت ومصر وفرنسا وتركيا.

يذكر أن العاصمة بغداد استضافت في حزيران/ يونيو الماضي، قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.

الصور أدناه: