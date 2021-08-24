بعد 4 عقود.. ظريف يعلن عزمه اعتزال العمل السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عزمه اعتزال العمل السياسي.

وقال ظريف على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأتفرغ تماما للتدريس والأبحاث".



وأضاف: "سأواصل الدعوة إلى تفاهم عالمي، والتشجيع على الحوار الإيجابي، القائم على الاحترام المتبادل والمساواة".

وكانت تقارير لفتت في مرحلةٍ ما إلى أن ظريف قد يكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، التي فاز بها المحافظ إبراهيم رئيسي، إلا أنه لم يترشح فعليا للانتخابات.

ورشح الرئيس رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبداللهيان.

وكان حسين أمير عبداللهيان، الوزير المقترح للخارجية الإيرانية، أعلن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس الإرهابي الراحل قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية ودعم المليشيات في المنطقة.

وأكد خلال جلسة النظر في أهليته بالبرلمان الإيراني أن دعم المليشيات التابعة لإيران بالمنطقة هو أحد برامجه الرئيسية، وقال: "سندعم حلفاءنا بكل فخر، وهذه الجماعات أنشئت بهدف استتباب الأمن المستدام في المنطقة، وتتمتع بطاقات كثيرة أخرى".