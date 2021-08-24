"طالبان" ولقاء الـ"سي آي إيه".. مسؤول بالحركة يكشف الحقيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بـ"طالبان"، مساء الثلاثاء، إن الحركة لا تريد استمرار الحرب في أفغانستان وتسعى لإنهاء المشاكل عبر الحوار.

وأوضح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا يمكن تأكيد لقاء مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بأحد زعماء حركة طالبان".

كما أكد أن الحركة "تريد إقامة علاقات سليمة مع دول العالم كافة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعترف ذبيح الله مجاهد، بأن الحركة تواجه "مشكلة محدودة" في ولاية بانجشير الوحيدة التي لم تقع تحت سيطرتها مثل باقي الولايات في أفغانستان.



وأكد أن طالبان تريد إتمام جميع عمليات الإجلاء الأجنبية من مطار كابول بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وفيما يخص التواجد الأجنبي في أفغانستان، تابع قائلًا: "لا نريد للسفارات الأجنبية أن تغلق أو تتوقف عن العمل، وقد أكدنا لهم أننا سنحفظ لهم الأمن".

كما بعث المتحدث باسم حركة طالبان رسالة طمأنة إلى المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية سابقا، قائلا إنه "لا حاجة إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة".

وفي هذا السياق طالب المتحدث الولايات المتحدة بعدم تشجيع الشعب الأفغاني على مغادرة وطنهم، مضيفا: "الأجانب فقط سيغادرون أفغانستان".

وشدد على أن طالبان أكدت أنه لا إغلاق أو توقيف للسفارات الأجنبية، قائلا: "لقد أكدنا لهم توفير الأمن".