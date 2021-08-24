بطائرات متعددة المهام.. تدريب جوي بين مصر وفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، الثلاثاء، تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، شارك في التدريب الجوي طائرات من طراز "ميراج 2000"، و"الرافال"، و"إف 16".

وتضمن التدريب قيام الجانبين المصري والفرنسي بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، ‏وذلك باشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز‎(MRTT) ‎.



‎ووفق البيان، تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ‏والتعرف على أحدث أنظمة وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية‎.‎

وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً في إحدى القواعد الجوية بالبلد العربي.



وحينها، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن التدريب شمل تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث أنواع المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.



وقبلها بأيام، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية "سجم بورسعيد" و"لافاييت".



وذكر الرفاعي، آنذاك، أن التدريب "يأتي في إطار خطة قيادة الجيش المصري، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة".

