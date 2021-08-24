8 قتلى من "تحرير الشام" في انفجار بمعسكر تدريب شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 8 عناصر من "جبهة تحرير الشام" قُتلوا في انفجار داخل معسكر تدريب بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد أن انفجارا يعتقد أنه ناتج عن قذيفة مدفعية انفجرت في ظرف مجهول، أودى بحياة 8 عناصر من الجبهة في معسكر تدريبي في البحوث العلمية قرب قرية رام حمدان في ريف إدلب، كما أصيب نحو 10 عناصر آخرين بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، انفجارا في المعسكر، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الانفجار.



ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد شهدت الأجواء تحليقًا لطائرات مذخرة لـ"التحالف الدولي"، تزامن ذلك مع الانفجار العنيف، في حين قالت مصادر أخرى بأن الانفجار نتيجة خطأ فني في أثناء التدريب، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن.



"وجبهة تحرير الشام" هي اسم لعناصر القاعدة في سوريا، وتنشط في إدلب التي انسحبت إليها غالبية عناصر الجبهة مع تقدم قوات الجيش السوري.



وعملت الجبهة لسنوات تحت اسم "جبهة النصرة" عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا مع ما سمي موجة الربيع العربي في 2011، لكنها غيّرت اسمها مع تصنيفها كتنظيم إرهابي.