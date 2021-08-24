"نووي" إيران يرافق رئيس وزراء إسرائيل للبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط وقف البرنامج النووي الإيراني.

وغادر بينيت إسرائيل في طريقه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث من المنتظر أن يلتقي، بعد غد الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وفي تصريحات إعلامية أدلى بها الثلاثاء، قال بينيت: "أتجه الآن إلى مدينة واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هو صديق قديم وصديق حقيقي لإسرائيل".

وأضاف: "ومن المقرر أن ألتقي، الأربعاء، كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزيري الخارجية والدفاع".

وأشار إلى أن "هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة وحكومة جديدة في إسرائيل، وأنا أجلب معي من القدس روحًا جديدة من التعاون تستند إلى علاقة خاصة تجمع كلتا الدولتين وتعود إلى سنين طويلة".

وتابع بينيت: "سنتناول العديد من الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية، ولا سيما الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية. وسنتحدث عن الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج بشكل خاص".

ولفت إلى أن مباحثاته في واشنطن ستعالج أيضا "عدة إجراءات ضرورية للحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك سنتناول مجالات الاقتصاد والهاي تك (التقنية العالية) والابتكار، والأزمة المناخية التي تراودنا جميعًا، وبالطبع مكافحة كورونا".

وأردف: "أنوي أيضا مشاركة المعرفة والانطباعات التي نكسبها من خلال حملة التطعيم الثالثة الجارية هنا في دولة إسرائيل مع الرئيس بايدن، حيث يسرني أنها تجاوزت سقف مليون ونصف مليون شخص ممن تلقوا التطعيم".

وختم حديثه قائلا : "لا يساورني الشك بأن الروح الجديدة من التعاون تؤتي وستؤتي ثمارها لدولة إسرائيل ولأمنها على شكل تحقيق إنجازات كبيرة".

والسبت الماضي، أعلن متحدث إسرائيلي أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيلتقي المستشارة الألمانية، ويزور مصر للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن.

وقال أوفير جندلمان، في تغريدة على "تويتر": "سيلتقي رئيس الوزراء بينيت هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن، وسيبحث معه الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن الملف الرئيسي سيكون التصرفات الإيرانية والخطط لصدها".