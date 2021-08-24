البنتاجون: لا تغيير بشأن الانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا تغيير حتى الآن في خطط إتمام انسحاب القوات من أفغانستان بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان مع انسحاب القوات الدولية، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن 63 ألفا و900 شخص غادروا أفغانستان منذ بدء عملية الإجلاء.

وأكد كيربي أن واشنطن قادرة على إخراج كل الأمريكيين من أفغانستان بنهاية الشهر.

والإثنين، ألمح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى إمكانية تمديد مهلة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان لما بعد 31 أغسطس/آب.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأمريكية لما بعد 31 أغسطس، قال سوليفان إن الرئيس يتعامل مع الأمر "يوما بيوم وسيتخذ قراراته تباعا".

وقد حذرت طالبان الولايات المتحدة من عواقب في حال إبقاء قواتها في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس، مؤكدة من جهة ثانية أنها لن تعلن تشكيل أي حكومة قبل مغادرة هذه القوات.

وفي كابول ظلت الفوضى والتوتر يسيطران على الوضع حول المطار حيث لا يزال الأفغان الخائفون من عودة طالبان إلى السلطة ينتظرون مغادرة البلاد على متن رحلات تنظمها الدول الغربية.

وحصل تبادل لإطلاق النار أمس بين عسكريين أمريكيين وألمان من جهة ومهاجمين غير معروفين من جهة أخرى.

وأشار الرئيس بايدن الأحد إلى إمكان تمديد فترة بقاء الوجود الأمريكي في مطار كابول إلى ما بعد 31 أغسطس، علما بأنه يضم آخر الجنود والدبلوماسيين الغربيين الذين ينسقون عمليات الإجلاء.