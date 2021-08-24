تسجيل75 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الثلاثاء، بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفاً و337حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 7670 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 839 ألفاً و910 إصابات.

وأشار التقرير إلى شفاء 10242 شخصاً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 678 ألفاً و552.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 42 ألفاً و464 فحصاً مخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 45 ألفاً و923 شخصاً.