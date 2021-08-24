شكرا لقرائتكم بعد الاعتداء على صحافي في السودان.. الاستخبارات تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال حادثة تعرض صحافي سوداني للاعتداء بإحدى شوارع العاصمة الخرطوم من قبل أفراد ينتمون لهيئة الاستخبارات العسكرية مساء الاثنين تتفاعل.

فقد أعلنت الهيئة الثلاثاء بدء إجراءات التحقيق في ملابسات اعتداء بعض منسوبيها على الصحافي إثر مشاجرة بين أحد الأفراد وبعض المدنيين.

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وأكدت أن هذا التصرف لا يمثل إلا القائمين به ولا يخرج عن سياق التصرفات الفردية لمنتسبيها، مشددة على أنه سيقابل بالإجراءات القانونية التي تحفظ الحقوق وتمنع تكراره.

وقفة احتجاجية

في المقابل أصدر الصحافيون المهنيون في السودان بياناً مشتركاً مساء الاثنين استنكروا فيه ما وصفوه بـ"التنكيل" بالصحافيين، الذين تكررت الاعتداءات عليهم "جسدياً ورمزياً وقانونياً من خلال البيئة القانونية السائدة التي لا ترعى حرمات الصحافة"، وفق تعبيرهم.

كما أعلنوا عن تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام مقر مجلس الصحافة والمطبوعات لإدانة المسلك العسكري الذي ينتهك معاني الوثيقة الدستورية.

إلى ذلك قرروا مقاطعة أخبار القوات المسلحة السودانية وكافة أنشطتها وفعالياتها لمدة 3 أيام.