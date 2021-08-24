نصائح مهمة لحماية حساباتك المصرفية من مدير أمن المعلومات بالبنك الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

وجهت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات في البنك الأهلي المصري، مجموعة من النصائح للعملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الرقمية بطريقة آمنة وعدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية تجنبا للوقوع في حالات سطو من المحتالين.

وتحدثت عبير خضر عن بعض ممارسات وأنواع المعلومات التي يحتاجها أي محتال لمحاولة السطو على حسابات العملاء عن بطاقات الدبت الخاصة بالحساب أو الشراء عبر الإنترنت.

وأكدت أن البنوك لم ولن تقوم نهائيا بالاتصال بالعملاء للحصول على أي معلومات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بدعوة تحديث بيانات العملاء.

وفي حال تعرض أي عميل لهذه المحاولة يجب عليه عدم التعامل نهائيا وإبلاغ البنك التابع له من خلال رقم الخط الساخن (كول سنتر) أو الذهاب لأحد فروع البنك، وفقا لخضر.