بعد حريق مركز حضانات الأطفال بقنا.. طلب برلماني بتشديد الرقابة الصحية في الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب المصري، بمحاسبة المقصرين بالمركز الطبي الخاص لحضانات الأطفال بمدينة قنا، على إثر وفاة طفل رضيع متأثرًا بإصابته بالاختناق، ونقل 8 أطفال إلى حضانات حكومية، إثر نشوب حريق داخل المركز.

واستنكر مهنى، في بيان له اليوم الثلاثاء، غياب الرقابة الدورية على حضانات الأطفال؛ سواء الخاصة أو العامة، وكذلك مستشفيات الصحة، مطالبًا وزارة الصحة بالنظر إلى الوضع الصحي والكادر الطبي بالمحافظة؛ خصوصًا مع تكرار الأزمات في عدد من المراكز الصحية والطبية والتي شهدت غياب الأطباء وعدم حضورهم؛ مما نتج عنه وفاة المرضى لعدم سرعة إسعافهم.

وشدد النائب على ضرورة التشديد على الرقابة في محافظات الصعيد؛ حيث إن الرقابة تكاد تكون معدومة هناك، والاهتمام أقل، في ظل المبادرات الرئاسية التي تجوب الصعيد بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لسد هذه الثغرة، خصوصًا الصحية، وعلى وزارة الصحة أن تحذو نفس المنهج بالاهتمام بصعيد مصر.

وطالب وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان، وزيرة الصحة بالتحرك العاجل نحو الخدمات الصحية بقطاع الصعيد بشكل خاص، موضحًا أنه في ظل انتشار جائحة كورونا، يتطلب المتابعة المستمرة واستمرار نفس الوتيرة والتماسك التي بدأت بها الصحة حتى نستطيع القضاء على الجائحة ومرور الأزمة بسلام.