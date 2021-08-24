بالفيديو.. لحظة تلقي المسافرين للخارج لقاح كورونا في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

واصلت مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في الأقصر، استقبال المواطنين الراغبين في السفر للخارج، بعد وصول كميات كبيرة منه إلى المحافظة.

وقال الدكتور محمد الرملي مدير عام مستشفى الحميات بالأقصر، إن مركز اللقاح بالمستشفى يستقبل يوميًا الراغبين في السفر للخارج للتطعيم بلقاح فيروس كورونا من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً بعد تسجيل بياناتهم على موقع لقاح كورونا، تسهيلًا لإجراءات السفر التي فرضتها بعض الدول من بينها حصول الراغبين في تأشيرة الدخول على لقاحات معينة.

وأضاف "الرملي" أن المسافر يحصل على شهادة مؤمنة (QRC) عقب سداد الرسوم المقررة وقيمتها 250 جنيهًا للمصريين و10 دولارات للأجانب.