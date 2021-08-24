مصادر: 2.8 مليار دولار حصة مصر من توزيعات صندوق النقد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي إن حصة مصر من توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق الدولي تبلغ 2.8 مليار دولار.

وبدأ صندوق النقد الدولي توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة الدول على مواجهة آثار فيروس كورونا.

وتعد مصر عضوًا في صندوق النقد الدولي، وبالتالي ينطبق عليها توزيع مخصصات حقوق السحب وفقًا لحصتها في الصندوق.

يجري توزيع مخصصات حقوق السحب بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.

وتبلغ حصة مصر من عضوية الصندوق 0.43%، وفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق.

وعلى أساس هذه الحصة ستحصل مصر على نسبة من التوزيعات الجديدة.

والتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة هو وسيلة لتكملة احتياطيات النقد الأجنبي الخاصة بالبلدان الأعضاء تسمح لها بتقليص الاعتماد على الدين الداخلي أو الخارجي ذي التكلفة الأعلى من أجل بناء الاحتياطيات.

وكانت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق قالت في بيان أمس إن توزيع حقوق السحب الخاصة ستوفر سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، مما يكمل احتياطيات البلدان من النقد الأجنبي ويقلل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

وأوضحت أنه يمكن للبلدان استخدام المساحة التي يوفرها تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف معركتها ضد الأزمة.