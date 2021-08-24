مدير المخابرات الأميركية يلتقي الرجل الثاني في طالبان

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عقد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز اجتماعاً سرياً الاثنين في كابول مع نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، في لقاء هو الأعلى مستوى بين مسؤول أميركي وآخر في الحركة منذ عادت إلى السلطة.

والملا عبد الغني برادر الذي كان رئيس المكتب السياسي لطالبان، هو الرجل القوي الجديد للنظام الذي تولى السلطة في كابول.

لم تكشف صحيفة «واشنطن بوست» مضمون المحادثات بين برادر ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، لكن من المرجح أن تكون تناولت مهلة عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية، حيث لا يزال آلاف الراغبين في الرحيل يحتشدون على أمل المغادرة.

كثف الأميركيون جهودهم الثلاثاء لإجلاء آلاف الأفغان والأجانب من كابول في أسرع وقت ممكن، بعدما حذرت طالبان من أنها لن تسمح بهذه العمليات بعد مهلة أسبوع.

وستبحث قمة افتراضية لمجموعة السبع وضع عمليات الإجلاء بعد ظهر الثلاثاء.