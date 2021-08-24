سيدة تدعي النبوة وتقتل طفلا وامرأة في السودان!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ضجت الأوساط السودانية خلال الساعات الماضية، بخبر سيدة قتلت طفلا وامرأة، بعد ادعائها النبوة، وعلاج المرضى عبر ضربهم!

وفي التفاصيل، ألقت الشرطة السودانية في “ريفي أبو قوتة بولاية الجزيرة”، جنوب شرق العاصمة الخرطوم، القبض على سيدة “ادعت النبوة”، وزعمت أنها تعالج المرضى، ما أدى إلى وفاة شخصين، امرأة وطفل.

وقالت الشرطة في بيان، إنها تمكنت من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الدجل والشعوذة تتكون من 30 شخصاً من الرجال والنساء تديرها تلك المرأة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما أضافت أن “بلاغا ورد بأن امرأة تقيم في منطقة “الكمبو” الريفية، ادعت أنها رأت الرسول في المنام، وصدقها الجيران والناس، وراحت تدعي علاج المرضى، عبر جلدهم، ما تسبب في وقوع وفيات.

وذكرت أنه على ضوء ذلك تم استخراج أمر تشريح من النيابة المختصة وإرسال الجثتين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

هذا وشهد السودان في الماضي حالات عدة مماثلة، حيث روج أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يعالجون المرضى بطرق غريبة، فضلا عن ادعائهم النبوة، وعادة ما انتهت ادعاءاتهم هذه بملاحقتهم من قبل الشرطة السودانية ومعاقبتهم.