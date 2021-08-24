المستشارة الألمانية وأمير قطر يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أجرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بحثا خلاله آخر التطورات التي تمر بها أفغانستان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من أنغيلا ميركل”، حيث “أعربت المستشارة الألمانية في بداية الاتصال عن شكرها للأمير وتقديرها لدور دولة قطر في أفغانستان”.

وبحسب “قنا”، فإن الجانبين “تطرقا إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات التي تمر بها أفغانستان”، إذ “أكدا في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الحوار من أجل إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني”.

كما جرى بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق “قنا”.