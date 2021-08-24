بداية من 15 أكتوبر.. طيران الإمارات تستأنف رحلاتها لنيوكاسل بإنجلترا

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء إنها سوف تستأنف رحلاتها لنيوكاسل بإنجلترا بداية من 15 أكتوبر تشرين الأول.



وتواصل طيران الإمارات العمل على توسيع نطاق خدماتها من خلال استئناف رحلاتها وتعزيز عملياتها عبر شبكة خطوطها في أوروبا، وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية. ومع تزايد المؤشرات على عودة الثقة بالسفر الدولي، فإن الناقلة ماضية قُدماً في تطوير خططها لتعزيز الخدمات والسعة المقعدية المتاحة لتسهيل السفر من وإلى مختلف خطوط شبكتها الأوروبية الواسعة عبر دبي.

سوف تستأنف طيران الإمارات خدمة مطار نيوكاسل اعتباراً من 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمعدل 4 رحلات في الأسبوع، وباستخدام طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين. وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 33" من دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر لتصل إلى مطار نيوكاسل الدولي في الساعة 7:10 مساءً. أما رحلة العودة "ئي كيه 34"، فتقلع من نيوكاسل في الساعة 9:10 ليلاً لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي).

وتواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها في واحد من أهم أسواقها العالمية، إذ سيصل عدد رحلاتها إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى 77 رحلة في الأسبوع، ستكون موزعة كالآتي: 6 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو (5 منها بطائرات A380)، رحلتان يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، 10 رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام، رحلة يومية إلى جلاسكو، وأربع رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتقلت إلى "القائمة الصفراء" البريطانية للسفر مطلع الشهر الجاري، ولم يعد المسافرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي بحاجة إلى الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة .

استجابةً لنمو الطلب من العملاء، سرّعت طيران الإمارات تنفيذ خططها لتشغيل مزيد من الرحلات وتعزيز السعة إلى أكثر من 10 مدن أوروبية، بما فيها برمنغهام وبرشلونة وبروكسل ودبلن وهامبورغ ولندن ولشبونة ومدريد وميونيخ وروما وزيوريخ. وسوف تخدم طيران الإمارات هذه المدن برحلات جوية يومية أو أكثر.

ففي ألمانيا، ستسهل طيران الإمارات على المسافرين من رجال الأعمال والسياح الاتصال ببواباتها الشهيرة من خلال تعزيز رحلاتها اليومية من دوسلدورف وفرانكفورت وهامبورغ وميونيخ، لتصل إلى 50 رحلة أسبوعياً مع نهاية أكتوبر. كما ستشغل طائرات A380 لخدمة دوسلدورف وهامبورغ لتوفير سعة أكبر للعملاء.

أعلنت طيران الإمارات أيضاً عن إعادة تشغيل خطوطها في مناطق أخرى ضمن شبكتها العالمية، بما في ذلك استئناف الرحلات بين ماليه وكولومبو اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول)، ما سيدعم صناعة السياحة في المالديف وسريلانكا، حيث فتحت الأخيرة أبوابها مؤخراً لاستقبال السياح. وبحلول منتصف أكتوبر، ستزيد طيران الإمارات خدماتها بين ماليه ودبي إلى أربع رحلات يومياً. ومن بين الخطوط التي ستشهد زيادة في عدد الرحلات، مسقط بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 28 أغسطس، وساو باولو التي ستستقبل رحلات يومية اعتباراً من 5 أكتوبر 2021.

ومع إقدام مزيد من دول العالم على إعادة فتح حدودها وتخفيف القيود على السفر الدولي، تواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها بأمان واستدامة. فقد استأنفت الناقلة خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة واستعادت نحو 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة. ويتوفر لعملاء طيران الإمارات الآن السفر بسهولة وسلاسة إلى دبي وعبرها من وإلى الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.