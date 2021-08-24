جونسون: القمة الطارئة لـ (جي 7) تهدف إلى تنسيق الاستجابة الدولية للأزمة الأفغانية

محمد الفلاح - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ان القمة الطارئة لمجموعة الدول السبع (جي 7) تهدف إلى تنسيق الاستجابة الدولية للأزمة الأفغانية، وتجديد التزامات الدول الكبرى تجاه الشعب الأفغاني والعمل على التعهد بدعم من هم بحاجة منهم إلى المساعدة".



واضاف جونسون في تصريح صحفي " أن الأولوية بالنسبة للحلفاء هو إتمام عمليات إجلاء الرعايا الغربيين والموظفين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية خلال العقدين الماضيين".

واشار الى أن الحلفاء وشركاءهم الدوليين سيعملون على استخدام جميع الوسائل الإنسانية والدبلوماسية لأجل حماية حقوق الإنسان وحماية المكاسب التي تحققت في أفغانستان خلال الأعوام العشرين الماضية.

وسيشارك في اجتماع القمة التي ستنعقد افتراضياً، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني، زعماء كلاً من الولايات المتحدة الامريكية وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ.