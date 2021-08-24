انت الان تتابع خبر بالفيديو: وزارة التجارة تستعد لتوزيع السلة الغذائية الثانية وسط ترحيب شعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في جانب الكرخ العمل مستمر، جميع المناطق وبحسب القائمين على المخازن زود وكلائها بالمواد الغذائية وبإمكان المواطن استلامها وقت ما يشاء من دون أي نقوصات كانت ترافق سير البطاقة خلال الفترات السابقة. فعلياً السلة الغذائية الاولى وزعت ولم يتبقى منها سوى القليل والاستعداد جارٍ لتوزيع السلة الثانية وسط ترحيب من قبل المواطنين لاسيما وأنها جاءت في ظرف اقتصادي عصيب نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء الأسواق.

هذا ما دفع المواطنين إلى الاشادة بهذه الخطوة وبالمواد التي تحويها السلة التي ستوزع شهرياً على شكل دفعات.

تجهيز الوكلاء بالسلة الغذائية الثانية دخل حيز التنفيذ وسط إجراءات رقابية تتابع عمل كل وكيل لإيصال المواد الى المواطن كاملة دون تأخير أو تعطيل.

