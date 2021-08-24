إعلان حالة 'الكوارث الكبرى' في ولاية أمريكية

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أعلن حالة كارثة كبرى في ولاية تينيسي، ووافق على تخصيص مبالغ فدرالية في أعقاب ‏فيضانات مدمرة اجتاحت الولاية نهاية الأسبوع الماضي موقعة 21 قتيلا ‏على الأقل.واجتاحت الولاية، السبت، ما وصفها خبراء الأرصاد بعواصف غير ‏مسبوقة وفيضانات، وأمطار غزيرة بلغ منسوبها 38 سنتم.‏ وغرقت طرق ريفية وطرق سريعة تربط الولايات وجسور ومئات ‏المنازل، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المشتركين.‏

ويتيح إعلان الرئيس الإفراج عن أموال فدرالية للمتضرّرين في مقاطعة ‏هامفريز، حيث تخطى منسوب الأمطار السبت الرقم القياسي للمتساقطات ‏خلال 24 ساعة في ولاية تينيسي، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.‏



وتتضمّن المساعدات المخصصة للمواطنين "منحا لمساكن مؤقتة ‏ولتصليح المنازل"، إضافة إلى "قروض منخفضة التكلفة لتغطية ‏الممتلكات غير المؤمنة"، وفق البيت الأبيض.‏