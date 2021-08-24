انت الان تتابع خبر إعلان حالة 'الكوارث الكبرى' في ولاية أمريكية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة كارثة كبرى في ولاية تينيسي جنوبي الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أعلن حالة كارثة كبرى في ولاية تينيسي، ووافق على تخصيص مبالغ فدرالية في أعقاب فيضانات مدمرة اجتاحت الولاية نهاية الأسبوع الماضي موقعة 21 قتيلا على الأقل.
واجتاحت الولاية، السبت، ما وصفها خبراء الأرصاد بعواصف غير مسبوقة وفيضانات، وأمطار غزيرة بلغ منسوبها 38 سنتم. وغرقت طرق ريفية وطرق سريعة تربط الولايات وجسور ومئات المنازل، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المشتركين.
ويتيح إعلان الرئيس الإفراج عن أموال فدرالية للمتضرّرين في مقاطعة هامفريز، حيث تخطى منسوب الأمطار السبت الرقم القياسي للمتساقطات خلال 24 ساعة في ولاية تينيسي، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.
وتتضمّن المساعدات المخصصة للمواطنين "منحا لمساكن مؤقتة ولتصليح المنازل"، إضافة إلى "قروض منخفضة التكلفة لتغطية الممتلكات غير المؤمنة"، وفق البيت الأبيض.
واجتاحت الولاية، السبت، ما وصفها خبراء الأرصاد بعواصف غير مسبوقة وفيضانات، وأمطار غزيرة بلغ منسوبها 38 سنتم. وغرقت طرق ريفية وطرق سريعة تربط الولايات وجسور ومئات المنازل، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المشتركين.
ويتيح إعلان الرئيس الإفراج عن أموال فدرالية للمتضرّرين في مقاطعة هامفريز، حيث تخطى منسوب الأمطار السبت الرقم القياسي للمتساقطات خلال 24 ساعة في ولاية تينيسي، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية.
وتتضمّن المساعدات المخصصة للمواطنين "منحا لمساكن مؤقتة ولتصليح المنازل"، إضافة إلى "قروض منخفضة التكلفة لتغطية الممتلكات غير المؤمنة"، وفق البيت الأبيض.