ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي ويضع شرطا جزائيا خياليا

وقال النادي الملكي بحسب البيان ان "العقد سيمتد حتى 2027، مع شرط جزائي يبلغ مليار يورو" .

هذا وكانت أخبار التجديد قد تواردت في الصحافة الإسبانية صباح اليوم قبل أن يأتي التأكيد الرسمي من قبل الريال ، وذلك ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق حيث جدد مؤخرًا لكوروتوا وبنزيما.

