اخبار العالم

ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي ويضع شرطا جزائيا خياليا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يجدد عقد فالفيردي ويضع شرطا جزائيا خياليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-24 | 14:26

ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي ويضع شرطا جزائيا خياليا

204 مشاهدة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد لاعبه فالفيردي حتى 2027.
وقال النادي الملكي بحسب البيان ان "العقد سيمتد حتى 2027، مع شرط جزائي يبلغ مليار يورو" .

هذا وكانت أخبار التجديد قد تواردت في الصحافة الإسبانية صباح اليوم قبل أن يأتي التأكيد الرسمي من قبل الريال ، وذلك ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق حيث جدد مؤخرًا لكوروتوا وبنزيما.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا