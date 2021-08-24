انت الان تتابع خبر ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي ويضع شرطا جزائيا خياليا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-24 | 14:26
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أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد لاعبه فالفيردي حتى 2027.
وقال النادي الملكي بحسب البيان ان "العقد سيمتد حتى 2027، مع شرط جزائي يبلغ مليار يورو" .
هذا وكانت أخبار التجديد قد تواردت في الصحافة الإسبانية صباح اليوم قبل أن يأتي التأكيد الرسمي من قبل الريال ، وذلك ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق حيث جدد مؤخرًا لكوروتوا وبنزيما.
هذا وكانت أخبار التجديد قد تواردت في الصحافة الإسبانية صباح اليوم قبل أن يأتي التأكيد الرسمي من قبل الريال ، وذلك ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق حيث جدد مؤخرًا لكوروتوا وبنزيما.
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