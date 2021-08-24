ذي قار.. شرطة الطاقة تقبض على متهمين وتضبط عجلتيهما

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها القت القبض على متهمين اثنين وضبطت عجلتيهما نوع "صهريج" في محافظة ذي قار".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت في سيطرة شرطة النفط "البطحاء" وذلك لانتهاء فترة الموافقات الرسمية لهما بحمل ونقل المنتوج، حيث تم إيداعهما التوقيف وحجز العجلتين داخل احد مراكز شرطة النفط ليتم عرضهما على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ".

