انت الان تتابع خبر بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن القبض على اكثر من 5000 متهم منذ بداية العام الحالي. فيما تم ضبط اكثر من ربع طن من المواد المخدرة واكثر من مليون حبة كبتاجون.

وبحسب معلومات رسمية فان تأريخ دخول المخدرات الى العراق هو بنفس تأريخ دخول تنظيم داعش الارهابي في العام الفين واربعة عشر. لذا تنطبق هنا المقولة التي تنص على ان المخدرات والارهاب هما وجهان لعملة واحدة.

