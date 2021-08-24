انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن انفجارا استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة ذي قار دون إصابات تذكر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة مسؤول عسكري كبير برصاص قناص داعشي، خلال عملية أمنية ضد التنظيم شمالي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ"الخليج 365"، إن "قوات من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين شنت عمليات أمنية لتطهير مناطق جلام الدور والعيث شرقي المحافظة واشتبكت مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العميد الركن محمد حامد معاون مدير استخبارات صلاح الدين أصيب برصاصة قناص خلال الاشتباكات"، مبيناً أن "مطاردة داعش بحملات تمشيط شاملة أدت إلى هروب عناصر التنظيم وعودة القطعات الأمنية إلى الثكنات".

والإثنين، أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عملية أمنية حضرها ميدانياً في قضاء الطارمية شمال بغداد، استهدفت أوكار داعش.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.