شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. تسجيل 1849 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل 1849 إصابة جديدة بفيروس كورونا 23 وفاة و730 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 950 إصابة و430 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 13 وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 298 ألفاً و773 شخصاً، بينهم 79 ألفاً و474 حالة نشطة، ووفاة 4099 شخصاً.