الأمم المتحدة تؤكد أن معاملة حركة طالبان للنساء "خط أحمر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء، في اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول أفغانستان، إن معاملة حركة طالبان للنساء ستشكل "خطاً أحمر".



وأوضحت باشليه في افتتاح النقاشات، أن "طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن، وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطاً أحمر".

وأضافت "ضمان حصول الفتيات على تعليم ثانوي ذي نوعية عالية سيشكل مؤشراً أساسياً لالتزام طالبان باحترام حقوق الإنسان".

وتعقد الجلسات الخاصة حول أفغانستان بطلب من باكستان بصفتها منسقة لمنظمة التعاون الإسلامي حول حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، وأفغانستان الممثلة بالدبلوماسي الذي عينته الحكومة السابقة، وبدعم حوالي مئة دولة من بينها فرنسا، والولايات المتحدة.

وحذرت باشليه الحركة، وقالت إن "انتهاكات حقوق الإنسان تقوض شرعية مرتكبيها اتجاه السكان واتجاه المؤسسات الإقليمية والدولية والدول الأخرى".