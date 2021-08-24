شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تعلن تنظيم ملتقى التدريب والتوظيف الأول بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم ملتقى التدريب والتوظيف الأول فى محافظة القاهرة، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك يوم الخميس الموافق 26 أغسطس الجارى بمركز شباب السواح.

وأضافت مرثا محروس، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل.

ويحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، ومن بين هؤلاء النواب النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية الذى كان لها نشاط ملموس خلال الأيام الماضية في دائرتها.

وقامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة تفقدية برفقة اللواء جمال عبد الناصر رئيس حي الأميرية، وذلك لتفقد ومتابعة خطة إنارة المنطقة والعمل على حل مشاكل الأهالى الذين حملوها أمانة عرضها وحلها فى إطار دور مكتب خدمات المواطنين فى تلقى الشكاوى.

كما استمعت النائبة مرثا محروس أثناء جولتها إلى شكاوى المواطنين ووعدت بمتابعة حلها مع الحى، وأكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية أهمية التعاون بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية لقضاء مصالح المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.