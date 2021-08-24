شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بخطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق 4 أقمار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل برئاسة تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بخطة وكالة الفضاء المصرية لإطلاق 4 أقمار صناعية العام المقبل وتشمل إطلاق أول قمر للجامعات المصرية.

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل إن هذه الخطة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن وضع استراتيجية تطوير خطة الدولة المصرية للاستخدام السلمى لعلوم الفضاء وتوطين صناعة الأقمار الصناعية فى مصر.

ودعا النائب محمد تيسير مطرـ عضو مجلس االنواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل، الى ضرورة تنظيم زيارات لشباب الجامعات لمقر وكالة الفضاء المصرية والتعرف على انشطة الوكالة وإعداد خطة لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية فى علوم الفضاء.

وكان الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية قد كشف عن خطة الوكالة لاطلاق 4 أقمار صناعية مصرية فى عام وهى أقمار تتصل بالبحث العلمى والاستشعار عن بعد.