هل لجأ طلاب التعليم العام إلى الأزهري بسبب الثانوية العامة؟ طارق شوقي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، العديد من الصور، ترصد إقبالا كثيفا من الطلاب على التحويل من التعليم العام إلى التعليم الأزهري.

وتوجه الخليج 365، بالسؤال إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني، للرد على ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا نعلم عنها شيئا" .

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي عدة وتعليقات حول نزوح الطلاب من الدراسة بمدارس التربية والتعليم، واللجوء إلى المدارس الأزهرية كبديل سريع لأولياء الأمور، بدلا من التعليم العام.

وربط أولياء الأمور، بحسب تعليقاتهم على الفيسبوك، هذه الصور ووجود تحويلات من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، بسبب تدني وانخفاض مجاميع الدرجات بمدارس الثانوية العامة هذا العام، وما اعتبروه مشكلات تعوق التعلم في ظل النظام الجديد.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق: حين بدأ الأزهر خطوات إصلاح التعليم في ٢٠١٣ م انخفضت نسبة النجاح إلى ٢٨٪؜ وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد، وطالب بعضهم بمحاكمتي شخصيا، وارتفعت نسب الهروب من التعليم الأزهري إلى العام بشكل كبير جدا.

وأضاف على صفحته الشخصية بفيسبوك: أذكر أنني في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه هذه النتيجة التي اعتبرها البعض تراجعا للتعليم الأزهري، بينما كنا نراها شرارة بدء الإصلاح، قلت ما نصه: لسنا قلقين من تدني النسبة فكل إصلاح له تبعات، وسترتفع النتيجة في السنوات المقبلة تدريجيا بعد إدراك أولياء الطلاب بأن مايحدث هو لصلح أبنائهم، وهو ماتحقق بالفعل فقد تجاوزت نسب النجاح هذا العام ال ٦٠٪؜ مع تطبيق نفس الضوابط.

وأوضح شومان: حين سُئلت عن ارتفاع نسب التحويل من الأزهر قلت: وهذا أيضا لايقلقنا فمن يحول من الأزهر يحول من تعليم مصري إلى التعليم العام المصري، ونتوقع انعكاس الوضع في السنوات المقبلة لترتفع نسب التحويل إلى الأزهر، وهو ماتحقق بفضل الله، فالأزهر استقبل آلافا مؤلفة في السنوات الماضية، وهذا العام يجد صعوبة في استيعاب الراغبين في التحويل إليه. فالحمد لله حمدا كثيرا.

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