ماسك يسترد عرش أغنياء العالم من بيزوس بعد قفزة في ثروته خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استرد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية صدارة قائمة بلومبرج لأغنياء العالم مرة أخرى بنهاية تعاملات أمس الاثنين من مواطنه جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية في مشهد تكرر أكثر من مرة خلال هذا الشهر.

ويأتي ذلك بعد أن قفزت ثروة إيلون ماسك خلال تعاملات أمس بقيمة 6.35 مليار دولار لتصل ثروته إلى 192 مليار دولار مسجلة زيادة 22.5 مليار دولار منذ بداية العام، وفقا لقائمة بلومبرج للمليارديرات.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سهم شركة تسلا خلال تعاملات أمس في البورصة الأمريكية بنحو 26 دولارا بنسبة 3.83% ليصل سعر السهم إلى 706.30 دولار.

ولم تشفع زيادة ثروة جيف بيزوس خلال تعاملات أمس بقيمة 3.42 مليار دولار أن يحافظ على مركزه ليتراجع إلى المركز الثاني بقائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بنحو 190 مليار دولار.

وبحسب تقديرات بلومبرج، والتي قد تختلف عن نظيرتها في قوائم أخرى بشأن ثروات المليارديرات، يغرد كل من ماسك وبيزوس بعيدا عن باقي القائمة، حيث يفرق ماسك عن الفرنسي برنارد أرنولت صاحب المركز الثالث بنحو 26 مليار دولار، حيث تبلغ ثروة أرنولت 164 مليار دولار.