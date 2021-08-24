مقترح أممي لتشكيل لجنة خاصة تراقب الأوضاع في أفغانستان بعد حكم طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (بي بي سي):

دعت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لمجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى تأسيس لجنة خاصة لمراقبة الوضع في أفغانستان بعد سقوط البلاد في قبضة حركة طالبان منذ أكثر من أسبوع.

وحذرت باشليه من جنيف، أثناء اجتماعٍ طارئ عقده المجلس الأممي، حركةَ طالبان من المساس بحقوق النساء واعتبرتها "خطاً أحمر".

وأشارت في السياق نفسه لوجود تقارير "مروعة وذات مصداقية"، على حد تعبيرها، عن انتهاكات ارتكبت في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان، ذكرت منها حدوث إعدامات بإجراءات موجزة، وعمليات تجنيد لأطفال، وفرض قيود على النساء، وقمع الاحتجاجات السلمية.

وتعهدت طالبان، في أول مؤتمر صحفي لها الثلاثاء الماضي بالعاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها عليها وعلى القصر الرئاسي، بحماية حقوق المرأة، وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك وسائل الإعلام، وعدم السماح بأن تكون أفغانستان ملاذا آمنا للإرهاب.