أمين "البحوث الإسلامية" يوجّه الشكر لمؤسسات الدولة لدورها في تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجّه الدكتور نظير عيّاد أمين مجمع البحوث الإسلامية، الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لدورها في تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها والتي كانت يمكن أن تمثل خطرًا على تواجدهم هناك.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان له، الثلاثاء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كان يتابع مبعوثي الأزهر بشكل مستمر، لحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، وكان وكيل الأزهر يتواصل بشكل يومي للاطمئنان على تطورات عودتهم.

وأشار عيّاد إلى أن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم يمثلون جزءًا مهمًا من الدور الذي تقوم به مصر في نشر الفكر والمنهج الوسطي بين جميع شعوب العالم، ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال أو يؤثر على الاستقرار والسلم العالمي.

وأكد أن الأزهر الشريف سيظل حريصًا على أداء رسالته التي تكّفل بها على مرّ تاريخه في أن يكون مصدر إشعاع ينهل من علومه كل طلاب العلم من كل بقاع الأرض.

وهبطت مساء الاثنين، طائرة عسكرية وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية، في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.​