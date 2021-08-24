لم تعد هناك دولة.. رئيس البعثة الأزهرية بكابول يروي لمصراوي تفاصيل الوضع في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

روى الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، تفاصيل ما حدث بالعاصمة الأفغانية، بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم.

وقال أبو زيد، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء: "بدأت البعثة الأزهرية مهمتها الوطنية في أفغانستان، بأحد معاهد العاصمة كابول قبل 3 سنوات، وكان قوامها 23 عضوًا، بناء على البروتوكول الذي تم توقيعه بين الأزهر الشريف ووزارة المعارف الأفغانية".

وأضاف عضو البعثة الأزهرية بأفغانستان: "قبل استيلاء حركة طالبان على الحكم، كانت هناك دولة بها مؤسسات، كنا نتجول في الشوارع بحرية مطلقة رغم إطلاق صواريخ على المدينة. ومنذ تسلمت الحركة مقاليد الحكم لم تعد هناك دولة، تحول كل شيء في البلاد إلى النقيض تمامًا؛ حالات هرج ومرج والشوارع خالية، والمواطنون اختفوا، ولم يظهر في المدينة إلا أفراد الحركة مدججين بالسلاح، والتفجيرات في كل مكان.. عشنا أيامًا لم نشهدها من قبل، ولم نكن نعرف ماذا سيحدث غدًا، إلا أننا كانت لدينا ثقة في قيادتنا".

وتابع أبو زيد: "بعد أن استولت حركة طالبان مقاليد الحكم، نقلنا مقر إقامتنا إلى السفارة المصرية بكابول، وكانت هناك اتصالات مستمرة بيننا وبين قيادات الأزهر الشريف ممثلة في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومجمع البحوث الإسلامية، ومكثنا بالسفارة ولم نعد نخرج إلى الشارع كما كنا نفعل قبل ذلك، إلى أن نجحت القيادة المصرية الحكيمة في إعادتنا، بفضل الله، إلى أرض الوطن، والتي لم تتركنا يومًا ما".

وأوضح عضو البعثة الأزهرية بأفغانستان: "مرت بنا لحظات رعب أثناء انتقالنا من السفارة المصرية إلى مطار كابول وسط أجواء متوترة ومخيفة، كنا نسمع أصوات التفجيرات من كل مكان حولنا، ونجحنا بفضل الله أن نعود إلى أرض الوطن؛ بسبب الجهود التي بذلتها القيادة المصرية".

واستطرد أبو زيد: "كنا نركز في الدروس التي نلقيها بالمعاهد على رسالة الأزهر الوسطية، وندعو إلى التراحم والتآلف وقبول الآخر، وكانت توجد علاقات جيدة بيننا وبين المواطنين الأفغان".

جدير بالذكر أن طائرة عسكرية مصرية هبطت، مساء أمس الإثنين، وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية، في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعودة الجالية المصرية من أفغانستان.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.