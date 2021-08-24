طالبان : تنظيم "القاعدة" غير موجودٍ في أفغانستان

اسماعيل عبد الحي - أعلن المتحدث بإسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، محمد نعيم أن تنظيم "القاعدة" غير موجود في أفغانستان وليست للحركة علاقة به.

وقال نعيم في تصريحات تلفزيونية أدلى بها أمس الأحد "تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان وليس بيننا وبينهم علاقة".

وأشار نعيم إلى أن إتفاق السلام بين "طالبان" والولايات المتحدة الذي كان أحد مخرجات المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، نص على عدم السماح لأي جهة متطرفة بإستخدام أراضي أفغانستان.

وأكد المتحدث بإسم الجناح السياسي لـ"طالبان": "لن نسمح لأي فرد أو جماعة بدخول أراضينا لممارسة أنشطة عسكرية".

وتقترب الولايات المتحدة من إنتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكالات