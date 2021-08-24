تضارب الأنباء حول خطف طائرة أوكرانية من كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - أثارت تصريحات نائب وزير الخارجية الأوكرانية يفغيني ينين، اليوم الثلاثاء، لغطاً في البلاد، بعد أن أعلن أن طائرة أوكرانية خطفت من مطار كابل كانت حطت هناك من أجل إجلاء مواطنين أوكرانيين، مضيفاً أن الخاطفين توجهوا بها إلى إيران.

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو وجود طائرات مختطفة لأوكرانيا في المجمل.

وأضاف أن «نائب وزير الخارجية كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين من العاصمة الأفغانية»، معتبراً أن هدف ينين كان الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين استقلوا الطائرة بظروف آمنة، وعادوا إلى ديارهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول للقيام بإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وأوضح المسؤول الأوكراني: «استولى مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. واليوم الثلاثاء، تم بالفعل سرقة الطائرة منا، وعلى متنها مجموعة مجهولة من الركاب، بدلاً من إجلاء أوكرانيين».