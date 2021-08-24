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إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات «كورونا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9831 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ يناير الماضي.

وتمثل هذه الحصيلة قفزة مقارنة بالأسبوع الماضي. وارتفعت أيضاً عدد اختبارات كورونا، ولكن بمعدل طفيف.

ووفقاً للوزارة، جاءت نتائج 63ر6% من نحو 153 ألف اختبار تمت خلال الـ24 ساعة الماضية إيجابية.

وتوفي 12 شخصاً من جراء الإصابة بالفيروس، وتراجع عدد المصابين بأعراض خطيرة إلى 678 ولا يزال الأطفال دون التاسعة هم الشريحة الأكبر ضمن الإصابات الجديدة.

ويرتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل بشكل كبير منذ يونيو الماضي. وحتى الآن، تلقى نحو 59% من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم نحو 4ر9 مليون نسمة، جرعتين من اللقاح، بينما حصل نحو 17% على جرعة ثالثة معززة.

وأصبحت إسرائيل، في نهاية يوليو، أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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