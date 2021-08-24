واشنطن تكشف أخيراً عن منشأ «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض أنه من المتوقع أن تكتمل مراجعة أصول كورونا التي طلبها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحلول الموعد النهائي، أي اليوم الثلاثاء.

ولفتت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام، وفقا لموقع العربية.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان أمهل مساعديه في مايو الفائت مهلة 90 يوماً للعثور على إجابات حول منشأ كورونا، حيث اتبعت وكالات الاستخبارات الأميركية نظريات مختلفة، بما في ذلك احتمال وقوع حادث بمختبر في الصين، أدى إلى تسرب الفيروس.

يذكر أنه تم رصد الحالات الأولى لكوفيد-19 نهاية 2019 في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم ويقتل 4,454,049 شخصاً.