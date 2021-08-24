أوكرانيا تعلن عن حادث اختطاف طائرة لإجلاء المواطنين في أفغانستان والتوجه بها إلى إيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2021 11:21 صباحًا

كشف نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت قد وصلت إلى كابل لتنفيذ عملية إجلاء لرعايا البلاد، وتوجهوا بها إلى إيران.

وأضاف نائب الوزير اليوم الثلاثاء: “استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة، بدلا من إجلاء الأوكرانيين”.

وأضاف ينين: “أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا فلم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار”.

وأوضح ينين أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بأكمله، برئاسة وزير الخارجية، دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ووفقا لنائب الوزير” المسلحون مجهولون” ومع ذلك لم يوضح نائب الوزير أي شيء آخر عن مصير الطائرة المخطتفة أو فيما إذا كانت كييف ستطالب بإعادتها، أو في أي مرسى كانت موجودة لإجلاء الأشخاص من كابول يوم الأحد وهل هي بالفعل نفس الطائرة “المسروقة”، نائب الوزير أشار فقط إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، عمل السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا تحت “ضغط عالي”.

ويجري إجلاء المواطنين الأجانب، والأفغان العاملين مع منظمات أجنبية، عبر المطار الوحيد في كابل، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

من جانبه نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابل بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران.

وقال المسؤول الإيراني إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.